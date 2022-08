Fünfte Brandstiftung an der Hochfeldstraße

Bocholt - An der Hochfeldstraße ist es erneut zu einer Brandstiftung gekommen. Am Mittwoch, 10. August, wurde den Einsatzkräften gegen 20.20 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße gemeldet. Ein noch unbekannter Täter hat dort nach Angaben der Behörden versucht, einen Verteiler-/Sicherungskasten im Keller in Brand zu setzen.

Der Brand am Mittwoch ist bereits der fünfte in einer Reihe von Brandstiftungen an der Hochfeldstraße. Zu ähnlichen Vorfällen war es bereits am 29. Mai, 18. Juli, 1. sowie 4. August gekommen. Dabei wurden unter anderem zweimal Gegenstände in einem Fahrradkeller sowie einmal in einer Kellertreppe in Brand gesetzt. Außerdem wurden Gegenstände in einem Keller in Brand gesteckt. Der Keller hatte ein bereits seit Längerem defektes Außenfenster, über das sich der Täter zutritt verschafft hatte.

Zu Personenschäden ist es bisher noch nicht gekommen, teilt die Polizei weiter mit. Der entstandene Sachschaden durch die Brände sei zudem „insgesamt eher gering“, so die Beamten weiter. „Derzeit gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus und bitten vor allem die Anwohner um Aufmerksamkeit und Zeugenhinweise.“ Wer Hinweise zu Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalinspektion 1 unter der Rufnummer 02861/9000 zu wenden. Wer eine Person in „akut verdächtiger Situation“ beobachtet, sollte unverzüglich die Notrufnummer 110 wählen.

Die Anwohner der Hochfeldstraße werden gebeten, keine Gegenstände in allgemein oder leicht zugänglichen Hausbereichen zu lagern, die vom Brandstifter in Brand gesetzt werden könnten.