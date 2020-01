Unbekannter zersticht Reifen des Tiernotrufs

Bocholt - Martina Utzig ist sauer. „Ich würde wirklich gerne wissen, warum das jemand macht“, sagt die ehrenamtliche Tiernotretterin. Am Wochenende sind an einem Einsatzfahrzeug des Tiernotrufs die Reifen aufgestochen worden. Es ist bereits das dritte Mal in den letzten drei Monaten. „Wir reißen uns so dermaßen den Arsch auf, und dann so was“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Vereins.