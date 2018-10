Unfall bei Blaulichtfahrt an der Schwanenstraße

Bocholt – An der Kreuzung vor der Einfahrt in den Westringtunnel (Schwanenstraße) hat es am Montagnachmittag einen Unfall mit einem Streifenwagen gegeben. Nach ersten Informationen vor Ort ist ein Streifenwagen mit Blaulicht in Richtung Werther Straße auf die Kreuzung gefahren und wurde dort von einer 80-jährigen Autofahrerin aus Spork gerammt.