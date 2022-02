Unseriöse Handwerker kassieren in Bocholt ab

Bocholt - Handwerker haben bei einer Bocholterin abkassiert, die nach einem Stromausfall einen Elektriker gesucht hatte. Sie musste am Dienstag mehrere Hundert Euro bezahlen, berichtete die Polizei. Die Frau hatte nach dem Stromausfall im Internet nach „Elektriker in Bocholt“ gesucht. Sie rief dann eine Firma an, die in den Ergebnissen aufgeführt war.