Unternehmenspreis für Lück: Lob für den Bezug zur Stadt

Lück-Inhaber Thomas Bußkamp (3. von links) und seine Frau Stephanie, die ebenfalls in der Firma arbeitet, freuen sich über die Skulptur „Innovation“, die ihnen überreicht worden ist. Es gratulieren Bürgermeister Peter Nebelo (links) sowie (von rechts) Stadtmarketing-Chef Ludger Dieckhues und die Stadtsparkassen-Vorstände Karl-Heinz Bollmann und Joachim Schüling. Das Ehepaar Bußkamp erklärte später, es wolle das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro verdoppeln und an fünf Bocholter Vereine für deren Jugendarbeit spenden. FOTO: Sven Betz