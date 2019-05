Bocholt - Die internationale Formation „Up with People“ bewies Klasse – bei der Premiere ihres neuesten Musicals riss man vom ersten Moment an die Fans im proppenvollen Stadttheater mit. Dabei waren die 100 Frauen und Männer, die aus 20 verschiedenen Ländern stammten und so ausgelassen auf der Bühne herumwirbelten, „blutige“ Laien.