Bocholt - Im vergangenen Jahr feierte die internationale Gruppe Up with People (UWP) ein erfolgreiches Comeback in Bocholt. Nach 17 Jahren präsentierten die jungen Menschen aus aller Welt wieder ihre Musikshow im Stadttheater und bekamen dafür viel Beifall. Jetzt steht fest, dass UWP im nächsten Jahr wieder nach Bocholt kommt.