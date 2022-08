Ute Müller und Armin te Grotenhuis radelten am fleißigsten

Bocholt - Insgesamt 1879 Bocholter haben an der bundesweiten Aktion Stadtradeln in diesem Jahr teilgenommen und dabei stolze 472.611 Kilometer gesammelt. Ute Müller und Armin te Grotenhuis waren die fleißigsten in ihren Wertungsklassen. Das ergab die statistische Auswertung, die die Stadtverwaltung nun vorgenommen hat.