VHS bietet über 450 Veranstaltungen an

Bocholt - Wie leiste ich bei einem Hund Erste Hilfe? Lohnt sich der Umstieg auf ein E-Auto? Was ist bei der Geldanlage in Zeiten niedriger Zinsen zu beachten? Das sind nur ein paar Fragen, die die Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg im neuen Semester beantwortet. Mehr als 450 Veranstaltungen finden sich im neuen VHS-Programmheft, das am Donnerstag, 11. August, dem BBV beiliegt.