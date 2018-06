Verbranntes Essen ruft Feuerwehr in Bocholt auf den Plan

In der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war Essen auf dem Herd angebrannt. Ein Rauchmelder hatte Alarm ausgelöst. Eine Person hielt sich noch in der Wohnung auf, konnte diese aber unverletzt verlassen, als die Feuerwehr am Brandort eintraf. Wegen der starken Rauchentwickl...