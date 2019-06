Vereine und Unternehmen stellen Gemeinwohl-Projekte vor

Bocholt - Vor fast neun Monaten startete in Bocholt das Qualifizierungsprogramm „Gute Sache“. Acht Vereine beteiligten sich an dem Programm, in dem es um die Stärkung der ehrenamtlichen Zusammenarbeit in Bocholt zwischen Vereinen und Unternehmen geht. In Seminaren und Workshops entwickeltem die Teilnehmer eigene Projekte, die nun vorgestellt und zertifiziert wurden.