Bocholt - Eine Verkäuferin ist am Freitagmittag in einem Geschäft in der Innenstadt sexuell belästigt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Übergriff um 12.50 Uhr in einem Geschäft in der Nordstraße. Demnach hatte sich der Täter der Frau genähert und ihr an die Beine gefasst. Als die Frau sich wehrte, verließ der Mann das Geschäft.