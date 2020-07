Bocholt – Jetzt steht der Termin fest: Der „Bocholt Gutschein“ geht am Donnerstag, 30. Juli, um 10 Uhr an den Start und wird mit 25 Prozent Rabatt in dem ehemaligen Ladenlokal der Bäckerei Karl in der Nordstraße 32 in Bocholt verkauft. Das teilte das Stadtmarketing am Dienstag mit.