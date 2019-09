Verkaufsoffener „Bokeltsen Treff“ am kommenden Sonntag

Bocholt - Musik wird es in vielen Ecken der Bocholter City am kommenden Sonntag, 29 September, geben. Dann ist wieder zum Bokeltsen Treff eingeladen. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt, Musiker begleiten die Besucher. Die Stadtmarketinggesellschaft, die Wirtegemeinschaft Ravardiviertel und die Rockschule Marco Launert laden zum Straßenmusikfestival ein.