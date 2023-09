Bocholt - Weil das Angebot im vergangenen Jahr so gut angenommen worden ist, bleibt das Stadtmarketing auch in diesem Jahr beim Erfolgsrezept: Während des „Bokeltsen Treff“ können Kinder in der gesamten Innenstadt Spielgeräte entdecken und sich austoben, während die Eltern beim verkaufsoffenen Sonntag bummeln oder ein Eis essen.