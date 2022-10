Verkehrsbehinderungen zur Kirmes

Bocholt - So langsam macht sich die Kirmes in der Innenstadt breit: Die ersten Aufbauten beginnen und die Absperrungen für die Straßen stehen bereit. Ab dem kommenden Montag, 10. Oktober, geht in Teilen der Innenstadt für den Autoverkehr dann nichts mehr. Ab 21 Uhr ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, teilt das Stadtmarketing mit. Besonders im Bereich der Kreuzung Meckenemstraße/Westend/Dinxperloer Straße kann sich der Verkehr stauen, da sowohl die Verkehrsführung als auch die Ampelschaltung geändert werden.