Versuchter Mord in Bocholt: Gericht ist auf der Suche nach der Wahrheit

Bocholt - Welche Rolle haben die Angeklagten beim brutalen Angriff auf den 27-jährigen Bocholter am 12. Oktober übernommen? Welche Tatwaffen haben sie benutzt? Haben sie vorsätzlich gehandelt und wie haben sie sich nach der Tat verhalten? Dies und die Frage, welche Rolle die junge Frau spielt, um die sich die Tat dreht, versuchte das Landgericht Münster am fünften Prozesstag zum versuchten Mord in Bocholt zu klären.