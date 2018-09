Vertrag zur Sanierung des Bocholter Rathauses unterzeichnet

Bocholt - Der Startschuss zur Sanierung des Rathauses am Berliner Platz ist gefallen. Bereits am Donnerstag hatte der Ausschuss für Gebäudewirtschaft im geheimen Teil seiner Sitzung dem Vertrag mit dem Architekturbüro Prof. Paul Böhm zugestimmt, das die Bauleitung übernehmen soll. Am Donnerstag wurden dann die Unterschriften unter das Vertragswerk gesetzt.