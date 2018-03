Viel Applaus für das neue Stück der Laienspielschar Liedern

Bocholt - Einen vollen Erfolg konnte die Laienspielschar Liedern-Herzebocholt am Samstag feiern. Im Vereinshaus Liedern präsentierten sie die Premiere des Stückes „Rohestand – un met eenmal was de Roh weg“. Das plattdeutsche Stück in drei Akten kam beim Publikum sehr gut an. Das zeigte der viele Applaus für die Laienspielschar.