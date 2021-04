Viel zu viel Schnee für den ESB

Bocholt – So viel Schnee wie im Februar fiel in Bocholt schon lange nicht mehr. Und so viel Kritik am ESB gab es selten, berichtete ESB-Leiter Gisbert Jacobs in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses. „Ich habe noch nie so viel Bösartigkeit erlebt.“ Vieles, was da gesagt wurde, sei „unter der Gürtellinie“ gewesen, dabei hätten die ESB-Mitarbeiter ihr Bestes getan.