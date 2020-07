Viel zu wenig Azubis im Bäckerei-Fachverkauf in Bocholt

Bocholt - In Bocholt und Umgebung deutet sich ein akuter Mangel an Auszubildenden im Bäckerei-Fachverkauf an. Nach Angaben der Kreishandwerkerschaft gibt es im gesamten Südkreis Borken erst einen Lehrvertrag für das neue Ausbildungsjahr, das im August beginnt. Dass sich die Situation momentan so zuspitzt, habe auch mit der Corona-Krise zu tun, sagen Experten.