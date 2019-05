Viele Besucher beim Grenzmarkt in Dinxperlo

Dinxperlo - Besucher des Grenzmarktes in Dinxperlo mussten am Donnerstag wieder viel Geduld mitbringen. Der Markt hat im Grenzgebiet einen so starken Bekanntheitsgrad, dass bereits um die Mittagszeit der Heelweg mit Menschen überfüllt ist. Das macht aber überhaupt nichts, denn auf diese Art und Weise hat jeder Besucher des Marktes viel Zeit, um die angebotenen Waren in aller Ruhe zu betrachten.