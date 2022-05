Bocholt - Die Feuerwehr Bocholt hatte am Freitag bis in den Abend zahlreiche Einsätze. Los ging es um 10.26 Uhr, als eine Brandmeldeanlage am Historischen Rathaus losging. Es war jedoch ein Fehlalarm. Um 17.22 Uhr wurde ein Baum gemeldet, der zu fallen drohte.