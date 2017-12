Viele Strafanzeigen nach Massenschlägerei

Der Vorfall schildert die Polizeipressestelle so:An der Schlägerei in der Nähe der Lichtstele waren gegen fünf Uhr circa zehn bis zwölf Personen beteiligt. Als die Polizisten eintrafen, standen circa 30 Personen am Einsatzort. Auch nicht an der Schlägerei beteiligte Personen hätten sich aggressiv v...