Vielen sind die Tagespflege-Angebote in Bocholt unbekannt

Bocholt - Soziale Kontakte, Bewegungsförderung, Abwechslung – so lassen sich die Angebote der Tagespflege am ehesten zusammenfassen. Es gibt einige Anbieter in Bocholt, das jüngste ist die DRK-Tagespflege im Fildeken, die im August am Mühlenweg eröffnet hat. In einem Punkt sind sich die Betreiber einig: Vielen ist die Tagespflege unbekannt.