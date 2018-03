Vier Rasenmäher und eine Kettensäge gestohlen

Bocholt - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Geschäft an der Alfred-Flender-Straße eingebrochen. Dazu hatten sie das Schaufenster gegen 3 Uhr mit einem Gullydeckel eingeworfen. Die Einbrecher entwendeten vier Rasenmäher und eine Kettensäge von Husqvarna, teilt die Polizei mit.