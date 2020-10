Bocholt - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag vier weitere BMW aufgebrochen. Die Diebe bauten unter anderem die Lenkräder und die Bordsysteme aus, berichtet die Polizei. Die betroffenen Autos hatten am Büssinghook, Zum Bürgerzentrum, am Biemenhorster Weg und am Hermann-Dickstein-Weg geparkt. Die Polizei sucht Zeugen.