Vierter Corona-Todesfall: 82-jährige Bocholterin am Freitagmorgen gestorben

Bocholt - Es hat einen vierten Todesfall in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19 im Kreis Borken gegeben. Das berichtet der Kreis Borken am Freitag. Demnach ist eine „schwer mehrfacherkrankte“ Frau aus Bocholt am Freitagmorgen in Folge der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben. Die Frau war zuletzt auf der Isolierstation des St.-Agnes-Hospitals untergebracht.