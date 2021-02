Virtuelle Gerichtsverhandlungen im Bocholter Amtsgericht

„Es ist eine sinnvolle Ergänzung, gerade in Corona-Zeiten und auch, um Kosten zu sparen. Diese Videoverhandlungen ersetzen aber nicht die 1:1-Situation im Gerichtssaal“, sagt Amtsgerichtsdirektorin Elisabeth Hopmann auf BBV-Anfrage.

Wie berichtet, gehört Bocholt zu den drei Amtsgerichten im Landgerichtsbezirk Münster, die Anfang des Jahres so ausgerüstet wurden, dass Prozesse für Zivil- und Familiensachen auch virtuell stattfinden können. „Die Sicherheitsstandards sind sehr hoch“, betont Hopmann. Die Teilnehmer erhalten in dem geschlossenen System der Justiz einen Link und ein Kennwort und können sich dann per Computer zuschalten – entweder mit Bild oder ohne.

Hopmann leitete Ende Januar ihre erste virtuelle Gerichtsverhandlung im Amtsgericht. Es ging dabei um die Klage wegen Mängel an einem Gebrauchtwagen. Sie selbst saß im Gerichtssaal 308/309 (die beiden Säle wurden wegen der Corona-Pandemie aus Platzgründen zusammengelegt), während die Anwälte der beiden Parteien zugeschaltet wurden. „Bei einem der Anwälte saß dann auch noch der Mandant im Büro“, berichtet Hopmann. Eine Dreiviertelstunde habe die Verhandlung gedauert. „Ich glaube schon, dass solche Verhandlungen viel Potenzial haben, um vor allem Kosten zu sparen. So können zum Beispiel Sachverständige, die oft weite Anreisen haben, ihre Gutachten auch per Videokonferenz abgeben“, sagt Hopmann. Ihr selbst aber fehle der persönliche Kontakt im Gerichtssaal. Man spüre am Bildschirm nicht so die Stimmung der Gerichtsbeteiligten, „Sie sind schlechter einzuschätzen, was bei Verhandlungen durchaus eine wichtige Rolle spielen kann“, sagt die Juristin.

Die Möglichkeit, Verhandlungen auch virtuell abzuhalten, sei in der Justiz schon lange verankert. „Nur bisher hat sie kaum einer eingefordert“, sagt Hopmann. Corona habe diesen Prozess beschleunigt. Im Bocholter Amtsgericht sollen bis Ende März alle Gerichtssäle mit großen Bildschirmen ausgestattet werden, sodass auch Besucher diese virtuellen Sitzungen verfolgen können. „Denn auch virtuelle Sitzungen sind öffentlich“, betont Hopmann.