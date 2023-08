Bocholt - Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, hat am Donnerstag den Flender-Standort in Voerde besucht. „Gefühlt bin ich ja mittlerweile einmal in der Woche irgendwo bei Flender“, scherzte Habeck gut gelaunt zu Beginn seines Rundgangs auf dem Werksgelände.