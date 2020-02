Bocholt Der Verein Vogelliebhaber Bocholt und Umgebung feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. „Wir werden das Jubiläum am Sonntag, 15. März, in unserem Vereinsheim am Töppingsesch 3 feiern. Um 10 Uhr beginnt dort unsere Jahreshauptversammlung, um 12 Uhr beginnt der Festakt“, sagt Rolf Kamperschroer.