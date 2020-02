Bocholt - Die Volksbank Bocholt wird ab April die Kundenberatung in ihrer Filiale an der Nordstraße einstellen und zur Hauptstelle an der Meckenemstraße verlegen. Dort wird auch der künftige Arbeitsplatz der jetzigen Zweigstellen-Mitarbeiter sein. Ganz schließen wird die Volksbank die Filiale aber nicht.