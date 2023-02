Bocholt – Am 14. März öffnet Astrid Coersmeyer zum letzten Mal ihr Geschäft „Vom Fass“, das am Gasthausplatz liegt. „Ich bin jetzt 64. Da ist es an der Zeit, an den Ruhestand zu denken“, sagt die gebürtige Leverkusenerin, die seit 1993 in Bocholt wohnt.