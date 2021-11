Vom „Kerkhoff“ zum „kleinen Juwel“

Bocholt - Was für die Katholiken Allerseelen ist, ist für die Protestanten der Totensonntag. Morgen – am letzten Sonntag vor dem ersten Adventssonntag – gedenken sie der Verstorbenen. Auf dem Bocholter Zentralfriedhof an der Blücherstraße werden Gläubige die Gräber ihrer Angehörigen schmücken und Kerzen anzünden. Dieser, über 112 Jahre alte städtische Friedhof ist ein ganz besonderer: Er gilt als „kleines Juwel der Reformgartenkunst“.