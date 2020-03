Vor 20 Jahren wurden die Shopping-Arkaden eröffnet

Bocholt - Am 8. März 2000, also vor fast genau 20 Jahren, wurden die Shopping-Arkaden eröffnet. Bis zu diesem Tag war es ein langer und teilweise holpriger Weg. Die ersten Pläne für das „Superzentrum“ im Süden wurden bereits im März 1989 vorgestellt, also elf Jahre vor der Eröffnung. Als einen entscheidenden Grund für die lange Verzögerung nennt Albert Roelen, Chef der Immobilien Treuhand GmbH (ITG) Düsseldorf, die Besitzer der Shopping-Arkaden ist, die deutsche Wiedervereinigung.