Bocholt-Suderwick - Am Gründonnerstag 1945 setzt ein großes Trommelfeuer auf Suderwick ein. Der damalige Pfarrer Meis bezeichnet diese Karwoche als „rechte Leidenswoche“. Am schlimmsten sei es auf dem Hellweg gewesen. Dem Weg also, der die Grenze bildet und der auf niederländischer Seite Heelweg heißt.