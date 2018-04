Vorfälle im Bahia: Fahndung nach Sexualtäter

Bislang sind laut Polizei drei Taten bekannt. Sie wurden am 4. Dezember 2016, am 22. April 2017 und am 13. Januar 2018 begangen. „Anhand der Videoaufnahmen handelt es sich immer um denselben Täter, der bislang noch nicht identifiziert werden konnte“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.Nac...