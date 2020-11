Vorschläge für Haushalt: Von Schülerhilfen bis „Mini-Wäldern“

Bocholt - In drei Wochen, also am 16. Dezember, soll die Stadtverordnetenversammlung den städtischen Haushalt für das kommende Jahr verabschieden. Eine schwierige Aufgabe in Zeiten, in denen Wirtschaftshilfen und ausbleibende Gewerbesteuern die städtischen Kassen zusätzlich belasten. Nach internen Beratungen haben die ersten Fraktionen ihre Änderungsanträge für den Haushalt 2021 vorgestellt.