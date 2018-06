Vorsorge bei Männern und Frauen Thema der BBV-Abendsprechstunde

Bocholt -In der nächsten BBV-Abendsprechstunde, die am Mittwoch, 13. Juni, um 19.30 Uhr in der Aula des Euregio-Gymnasiums beginnt, sprechen zwei Experten des St.-Agnes-Hospitals über Prävention, Vorsorge, Diagnose und Behandlung typischer Männer- und Frauenerkrankungen. Erkrankungen wie Gallen-, Harn- und Nierensteine, Hoden-, Prostata- und Gebärmutterkrebs werden Thema sein.