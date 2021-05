Vortrag zur Stadtgeschichte über die Bocholter Aa

Bocholt - In der Reihe „Bocholt im 20. Jahrhundert“ befasst sich die Historikerin Wiebke Neuser, Volontärin am LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte Münster, mit dem Umgang der Stadt Bocholt und ihrer Bewohner mit der Bocholter Aa, die sich als Fließgewässer durch die Stadt schlängelt. Der Vortrag beginnt am Mittwoch, 19. Mai, um 18.30 Uhr als Videokonferenz.