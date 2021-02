Vriesen-Hof hat auf Eier ohne Kükentöten umgestellt

Bocholt - Ab Ende 2021 soll das Kükentöten bei der Aufzucht von Legehennen in Deutschland gesetzlich verboten werden. Der Vriesen-Hof an der Dinxperloer Straße hat dies bereits in Eigenregie umgesetzt, berichtet das Netzwerk Münsterland Qualität. Die Eier werden seit letztem Jahr von Hennen gelegt, deren Brüder nicht direkt nach dem Schlüpfen getötet wurden. Denn es gibt inzwischen auch Betriebe, die die Bruderhähne aufziehen und mästen.