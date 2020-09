Kommunalwahl 2020: Wahllokale haben geöffnet

Was ist zu beachten?

Bedingt durch die Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr einige Besonderheiten bei der Stimmabgabe. Bürger, die im Wahllokal ihre Stimme abgeben, müssen einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Die Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden. Außerdem sollen die Bürger einen eigenen Kugelschreiber mitbringen.

Einen deutlichen Anstieg gibt es in diesem Jahr bei der Briefwahl. Viele Bürger nutzten die Möglichkeit, bereits im Vorfeld ihre Stimme abzugeben. Im Vergleich zum Vorjahr haben in einigen Städten fast doppelt so viele Menschen per Briefwahl abgestimmt.

Welche Bürgermeisterkandidaten stellen sich zur Wahl?

In Bocholt gibt es gleich acht Kandidaten, die sich um das Amt des Bürgermeisters bewerben und damit die Nachfolge von Peter Nebelo antreten wollen.

Bärbel Sauer (Soziale Liste)

Monika Ludwig (Grüne)

Thomas Kerkhoff (CDU, FDP)

Stefan Schmeink (SPD)

Frank Büning (Linke)

Peter Wiegel (Stadtpartei)

Berthold Blesenkemper (parteilos)

Stefan Bambuch (parteilos)

In Rhede gibt es zwei Kandidaten:

Bürgermeister Jürgen Bernsmann (CDU, FDP)

Herausforderin Nicole Gatzke (SPD, Grüne)

In Hamminkeln haben die Bürger die Wahl zwischen drei Kandidaten:

Bernd Romanski (SPD, FDP, USD)

Andreas Lips (CDU)

Johannes Flaswinkel (Grüne)

In Isselburg findet in diesem Jahr nur die Kommunalwahl, aber keine Bürgermeisterwahl statt. Weiter im Amt bleibt Michael Carbanje. Bei der Kommunalwahl wird der Isselburger Stadtrat gewählt.

Welche Landratskandidaten gibt es?

Neben dem Bürgermeister wird auch der Landrat gewählt. Dort stehen im Kreis Borken drei Kandidaten zur Wahl.

Dr. Kai Zwicker (CDU)

Nadine Heselhaus (SPD)

Susanne Trautwein-Köhler (Grüne)

Wahlstudio und Liveticker

Ab 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen, werden die Stimmen ausgezählt. Das BBV richtet einen Liveticker ein, auf dem laufend alle Ergebnisse veröffentlicht werden.

Ab 20.30 Uhr sendet das BBV außerdem erstmals live aus dem Redaktionsbüro am Europaplatz. Von dort berichten die Redakteure aktuell über den Wahlausgang in Bocholt, Rhede, Hamminkeln und Isselburg. Neben Ergebnissen und Analysen erwarten die Zuschauer Interviews mit zahlreichen Kommunalpolitikern, die sich vor der Kamera zum Wahlausgang äußern werden. Die Interviews führen die beiden BBV-Redakteure Stefan Prinz und Jochen Krühler. Auch Bocholts amtierender Bürgermeister Peter Nebelo (SPD) wird zu Gast sein.