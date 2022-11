Warnung vor angeblichem Amoklauf an Schulen in Bocholt und Rhede

Bocholt/Rhede - Am Montag und Dienstag hat es an der Rheder Gesamtschule und an der Bocholter Overbergschule Farbschmierereien gegeben, die vor einem angeblichen Amoklauf im Laufe der Woche gewarnt haben. Für den Bocholter Fall steht ein 15-Jähriger unter Tatverdacht.

Am Montag wurden zunächst Schmierereien in der Mädchentoilette der Rheder Gesamtschule festgestellt. Die Polizei wurde hinzugezogen. Laut den Ermittlungen würden aber keine Hinweise auf eine ernsthafte Bedrohung vorliegen, so die Kreispolizei. Der Schulbetrieb sei nicht gefährdet.

Woran sie das genau festmacht, will die Kreispolizei nicht sagen, um eventuellen Nachahmern keine Tipps zu geben. Das gesamte Umfeld sei intensiv geprüft worden, sagt Polizeipressesprecher Frank Rentmeister. Man sei sich jetzt sicher, dass keine Gefahr bestehe. Bis das am Mittwoch feststand, hatte Schulleiter Achim Schäffer auf Anraten der Beamten keine öffentliche Mitteilung an die Eltern herausgegeben. Es habe besonders unter den jüngeren Schülerinnen, deren Toilette betroffen war, erhebliche Unruhe gegeben, so Schäffer. Die Polizei war mit einem Streifenwagen den ganzen Tag an der Schule. Dass die Ermittlungen so lange gedauert hätten, zeige ja auch, dass die Polizei gründlich vorgegangen sei und die Entwarnung nun gesichert ist. Wahrscheinlich habe die betreffende Schülerin „gar nicht auf dem Schirm gehabt, was sie für Ängste auslöst“, so Schäffer. Dennoch liege der Schule natürlich viel daran, die Täterin oder Täterinnen zu fassen, formulierte der Schulleiter in einer Rundmail an die Eltern, die er nun am Mittwoch verfassen durfte. Hinweise nehme die Schule gerne entgegen. Kindern, die trotz der Entwarnung verängstigt sind, bleibe es freigestellt, diese Woche zu Hause zu bleiben, wenn dies zur Beruhigung beitrage.

Die Polizei ist ebenfalls Ansprechpartner vor Ort präsent und „um auf die teilweise immer noch vorhandenen Sorgen von Schülern und Eltern entsprechend zu reagieren“, so deren Mitteilung.

Am Dienstag gab es an der an der Overbergschule an der Don-Bosco-Straße in Bocholt einen ähnlichen Fall. Doch auch dort sieht die Polizei nach den Ermittlungen keine Hinweise auf eine ernsthafte Bedrohung.

Noch am selben Tag ermittelte die Polizei einen Tatverdächtigen. Doch der 15-jährige Bocholter Schüler der Overbergschule ist nicht geständig. Nach der Vernehmung wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Auch in Bocholt stand am Donnerstgamorgen noch ein Polizeiauto. „Das ist ein ganz normaler Vorgang“, sagte Schulleiter Georg Wrede. Bei dem Thema Amoklauf sei man sehr sensibel, auch wenn es sich in diesem Fall glücklicherweise nur um eine Farbschmiererei handelte. Vor dem Hintergrund, dass schnell ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, sei die Situation an der Schule sehr entspannt gewesen, so Wrede. Wir er sagt, handelte es sich bei den Schmierereien um einen Text, der mit einem dicken Filzstift an eine Scheibe geschrieben wurde. „Viele Schüler haben das nicht mal gesehen“, sagte Wrede.