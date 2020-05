Bocholt - Das Ärztenetzwerk Bohris warnt vor einem weiter zunehmenden Ärztemangel in der Region. Rund ein Drittel der Hausärzte in Bocholt, Rhede und Isselburg sei älter als 60 Jahre, sagte Netzwerk-Sprecher Dr. Michael Adam am Dienstagabend im Ausschuss für Wirtschaftsförderung.