Bocholt - Schon seit einigen Wochen sind die Schüler in Bocholt in den Unterricht zurückgekehrt und die Schulen haben – soweit in der Corona-Pandemie möglich und unter spezifischen Infektionsschutzbestimmungen – den Regelbetrieb wieder aufgenommen. Doch noch herrscht bei vielen Eltern Unsicherheit.