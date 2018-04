Was passiert mit dem toten Holz aus dem Bocholter Stadtwald?

Bocholt - Rund drei Monate nach Sturm „Friederike“ sind in vielen Wäldern noch Schäden zu sehen sind. Das gilt auch für den Bocholter Stadtwald. An vielen Stellen im Wald liegen immer noch Bäume kreuz und quer. Das BBV fragte beim zuständigen Entsorgungs- und Servicebetrieb (ESB) Bocholt nach, was mit den großen Mengen an Holz passiert, das durch den Sturm angefallen ist.