Was wird aus dem Karneval in der Pandemie?

Bocholt - Ein neues Bocholter Prinzenpaar wird es in diesem Jahr nicht geben. Doch was ist mit Karnevalssitzungen, was mit dem Rosenmontagszug? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Dienstag gesagt, er könne sich eine Session „mitten in der Pandemie“ nicht vorstellen. Diese Nachricht erreichte die Mitglieder des Bürgerausschusses zur Förderung des Bocholter Karnevals kurz vor einem langen geplanten Treffen.