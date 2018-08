Waschki räumt ein, Mails an Vertraute weitergeleitet zu haben

Bocholt - Die Stadtverwaltung hat eine Stellungnahme zu den Streitigkeiten zwischen Stadtbaurat Daniel Zöhler und dem Ersten Stadtrat Thomas Waschki veröffentlicht. In einem Sechs-Augen-Gespräch mit Bürgermeister Peter Nebelo räumte Waschki ein, die Emails an Vertraute weitergeleitet zu haben, allerdings nicht an das BBV. Er bedauere, dass der Mailverkehr dadurch in die Öffentlichkeit gelangte.