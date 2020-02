Weg für Planung auf Andrea-Moden-Gelände ist frei

Bocholt - Die Planung für einen Neubau auf dem Andrea-Moden-Gelände in Holtwick kann weitergehen: Der städtische Bauausschuss hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, den Bebauungsplan für das Vorhaben einzuleiten. Wie berichtet, will ein Investor auf dem Gelände an der Dinxperloer Straße Wohn- und Geschäftshäuser bauen, in das auch ein Getränkemarkt einziehen soll.