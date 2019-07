Wegen Asbestfunden im Putz: Heftzweckenverbot in Bocholter Schulen

Bocholt - In fast allen Bocholter Schulen dürfen Lehrer und Hausmeister keine Nägel mehr einschlagen, Pins oder Heftzwecken in die Wand drücken oder Tesafilm aufkleben. Das geht aus einer Handlungsanweisung hervor, die Bürgermeister Peter Nebelo und Stadtbaurat Daniel Zöhler jetzt an alle Schulen verschickt haben, deren Gebäude aus der Zeit vor 1993 stammen.